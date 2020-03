Martinsicuro: il Sindaco Vagnoni su Coronavirus

By

Notizie comunicate anche via fonica

Comunicazione ufficiale del Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, per quanto riguarda le norme di tutela per questo periodo di emergenza. Come testata giornalistica invitiamo a rispettarle.

Da questa mattina abbiamo predisposto una fonica per il paese al fine di invitare le persone interessate dall’ordinanza della Regione Abruzzo al rispetto degli obblighi previsti pena le sanzioni di legge .

Sono state inviate comunicazioni ad amministratori di condominio e strutture ricettive in modo da veicolare al meglio tutte le informazioni alle persone arrivate .

Stiamo sollecitando le farmacie comunali a sensibilizzare le persone provenienti dalle zone rosse al rispetto degli obblighi .

Continuiamo il monitoraggio e controllo di attività e persone .

Ai prossimi aggiornamenti .