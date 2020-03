Martinsicuro: intervento del Sindaco su Coronavirus e nuovo decreto

Intervento poco fa del Sindaco Massimo Vagnoni su Facebook, sul nuovo decreto del Governo Conte sul coronavirus.

Buonasera a tutti .

Da domani verranno applicate a tutto il territorio nazionale le limitazioni delle zone rosse .

Attendiamo il decreto ufficiale , ma da domani prenderemo ulteriori provvedimenti restrittivi .

Scusate se vi aggiorno solo ora ma è stata una giornata caotica .

Stiamo ricevendo tantissime segnalazioni di persone preoccupate dalla presenza di diversi cittadini provenienti dal nord .

Credetemi, stiamo facendo tutto il possibile per neutralizzare la situazione e per sensibilizzare il più possibile tutti a muoversi il meno possibile e a mettersi in quarantena .

Non è facile ma non lasceremo nulla di intentato .

Ci stiamo attivando per dare assistenza agli anziani con la distribuzione di medicinali a domicilio e siamo a disposizione per ogni attività necessaria .

A presto per aggiornamenti .