MARTINSICURO – Anche la città di Martinsicuro ha deciso di introdurre, durante il consiglio comunale tenutosi martedì sera, una delle novità introdotte dal Decreto Immigrazione e Sicurezza dell’ex Ministro degli Interni Matteo Salvini: il “DASPO urbano”.

Una misura che prevede, per chi pratica commercio abusivo o viene trovato in stato di ubriachezza o “ostacola l’accesso e la libera fruizione di determinati luoghi pubblici”, l’immediato allontanamento dal territorio comunale per un certo periodo di tempo pagando una sanzione amministrativa. La reiterazione del reato potrà comportare anche una sanzione a livello penale. Il DASPO verrà inoltre applicato ai non residenti.

La proposta di introduzione del DASPO è stata accolta ma non all’unanimità, come per l’imposta di soggiorno. Favorevoli maggioranza e il Movimento 5 Stelle di Marco Massetti. Si è opposto invece il Partito Democratico rappresentato dai due consiglieri Elisa Foglia che, prima della votazione, ha deciso di abbandonare l’aula e Giuseppe Capriotti, il quale ha dichiarato: <<Le perplessità c’erano fin dal principio. Il Consigliere Foglia, ha anche proposto un rinvio del punto, perchè il tutto potesse essere approfondito meglio ma così non è stato>>.