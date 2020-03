Martinsicuro: risorse del Governo per le famiglie, la posizione del Sindaco

Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni comunica via Facebook.

“Buongiorno a tutti .

Innanzitutto vi confermo come ad oggi non ci siano nuovi casi positivi nella nostra Città’ .

In relazione alle risorse annunciate dal governo da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, vi comunico che stiamo predisponendo gli atti propedeutici necessari . Appena stabilite le linee guida, che stiamo condividendo anche con altri Comuni, renderemo note le modalità per accedere al sostegno dedicato ai nuclei familiari più esposti ed in stato di bisogno.

Nel frattempo l’amministrazione e gli uffici comunali rimangono a disposizione per ogni urgente necessità .

Stiamo lavorando insieme alle Caritas parrocchiali e alla croce verde per fornire la più adeguata assistenza a chi ha bisogno .

Colgo l’occasione per ringraziare quanti di voi si sono messi a disposizione per aiutare chi si trova in difficoltà .

La solidarietà di ognuno di voi ci aiuterà ad affrontare in maniera più adeguata la grave emergenza sociale che si sta generando .

Grazie di cuore.

A più tardi per eventuali aggiornamenti .”