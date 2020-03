MARTINSICURO – <<Approvata all’unanimità>>, afferma il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni. E’ questo l’esito della votazione, riguardante l’introduzione della tassa di soggiorno, avvenuta durante il consiglio comunale tenutosi nella serata di ieri.

A partire dalla prossima stagione balneare infatti, anche nella città di Martinsicuro, verrà introdotta la tassa di soggiorno. Concordi anche le minoranze che, come il consigliere del Pd Giuseppe Capriotti, ne chiedeva l’introduzione già da tempo. <<Purtroppo non si è lavorato prima per portare avanti questa tassa di scopo. Martinsicuro arriva sempre tardi per quanto riguarda certe situazioni. Non sono d’accordo con qualche collega di “Città Attiva” che aveva proposto di rimandarne l’introduzione a causa della situazione attuale con il coronavirus>>. E continua: <<Ho proposto di impiegare una parte degli introiti per piantumare alberi. La nostra città ha bisogno di arricchire il patrimonio arboreo comunale, perchè le piante sono il primo rimedio ai cambiamenti climatici>>.

Da quanto appreso, pare che la tassa sarebbe di 80 centesimi al giorno a persona, fino ad arrivare ad un massimo di 1 euro, ma solo per gli hotel a cinque stelle.