Martinsicuro:Vagnoni sul cicloturismo

Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni ha commentato in questo modo la manifestazione di ieri sul cicloturismo.

“Bellissima ed interessante mattinata di confronto e dibattito in sala Consigliare su un tema nevralgico per lo sviluppo delle nostre comunità .

La presenza di rappresentanti Regionali (assessore al turismo Mauro Febbo, D’Annuntiis Umberto e Di Matteo Emiliano) e’ stata l’occasione per fare il punto sulla strategia di rilancio turistico del nostro territorio con particolare riferimento alla Provincia di Teramo e alla Val Vibrata .

Strategia che vede la nostra città al centro di diverse programmazioni regionali (ponte ciclabile , piste ciclabili , fermata ferroviaria, erosione costiera e approdo turistico).

Sul tema della mobilità dolce siamo impegnati su diversi fronti per rendere sempre più sicura la convivenza tra bici e auto e maggiormente attrattiva la nostra città .

Dobbiamo lavorare affinché la cultura del ciclo turismo si diffonda sempre più .

Un ringraziamento a tutti gli intervenuti e al Presidente dell’ordine degli architetti Raffaele Di Marcello per l’organizzazione di un evento ben riuscito