Professore del Liceo classico di Pescara: «Facciamo di necessità virtù»

PESCARA – Come stabilito dal Dpcm del 9 marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 le scuole di tutta Italia resteranno chiuse fino al 3 aprile. Costretti dalle contingenze i dirigenti scolastici hanno attivato una nuova modalità di insegnamento: la didattica a distanza. In prima linea si trovano docenti e studenti che stanno affrontando con molta pazienza e determinazione questa insolita situazione rispetto alla normale attività didattico-educativa. A tal riguardo abbiamo intervistato un docente, il professore Giuliano Biagi, che insegna filosofia presso il Liceo classico “G. D’Annunzio” di Pescara.

Da docente cosa sta affrontando e cosa pensa della didattica a distanza?

«Personalmente la vivo con un certo disagio. Dal punto di vista della funzionalità ci sono diverse controindicazioni perché purtroppo la rete è spesso sovraccarica e non garantisce sempre che la lezione sia lineare, ci sono varie interruzioni e spesso bisogna aspettare anche un quarto d’ora prima di riprendere la lezione. Mentre dal punto di vista didattico tale modalità è qualcosa di nuovo, anche se impedisce quell’approccio diretto ed empatico che caratterizza la lezione frontale con gli studenti».

Gli studenti partecipano attivamente alle lezioni online?

«Da parte degli studenti c’è grande volontà di non arrendersi. Mi aspettavo meno e invece mi hanno stupito».

Il Liceo classico di Pescara si è prontamente adeguato al nuovo decreto?

«Non lo dico perché insegno al Liceo classico, ma è stato tempestivo. In pochi giorni è stata predisposta la piattaforma per la didattica a distanza».

Come sta vivendo dal punto di vista umano questa nuova situazione?

«Si tratta di un momento difficile, io, come insegnante, e i ragazzi, come studenti, avvertiamo la precarietà di questa circostanza. Dal punto di vista psicologico ed emotivo non si riesce a vivere con serenità perché non sappiamo fino a quando si procrastinerà questa situazione. Al momento tutto è stato rimandato sine die, si potrebbe andare anche oltre il 3 aprile. Viviamo giorno per giorno, bisogna fare di necessità virtù e ricavarne il meglio, ma non è semplice dal punto di vista funzionale e formativo dato che la didattica a distanza manca di molte caratteristiche presenti nella lezione frontale».