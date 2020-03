By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Il ciclismo si ferma per le note ragioni che non stiamo più a raccontare…

Rinviate le gare internazionali come le Strade Bianche, la Tirreno-Adriatico, la Milano-Sanremo e il Giro di Sicilia.

Per ora niente campioni del ciclismo a San Benedetto del Tronto.

Gli organizzatori sperano di poter riformulare il calendario internazionale, ma c’è grande apprensione per tutta la stagione ciclistica e non solo in Italia.