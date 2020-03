GIULIANOVA – Il no al piano di ripascimento nelle modalità volute dalla Regione Abruzzo, è arrivato chiaro e forte dal Co.ge.vo Abruzzo, per voce del suo Presidente Giovanni Di Mattia.

Ricordiamo che con la delibera di giunta n.88 del 18 febbraio 2020, è stato approvato il finanziamento per il ripascimento delle coste di alcuni comuni abruzzesi, tra cui anche la nostra città di Martinsicuro. Questo progetto, da quanto ci fa sapere il Presidente Di Mattia, <<Interviene proprio nella zona di ripopolamento delle vongole, ovvero sulla fascia di un miglio dalla costa, disattendendo completamente le osservazioni espresse nella conferenza dell’11 febbraio>>. Ciò che il Co.ge.vo contesta non è il ripascimento in se stesso, ma la modalità di esecuzione dei lavori, in quanto si andrebbe a scavare proprio nella zona interessata dal progetto di ripopolamento finanziato dalla stessa Ragione Abruzzo. A fronte di ciò, Di Mattia afferma che: <<Tutto ciò ci sembra una cosa illogico e contraddittorio. La Regione Abruzzo, che in precedenzia aveva stanziato 400mila euro per progetti di semina e ripopolamento, ora approva un progetto che costerebbe ben 5 milioni di euro, per la distruzione di quelle stesse zone ripopolate e seminate>>.

Dunque, la proposta che il Cogevo ha messo in campo durante la conferenza regionale e che si auspica venga presa in considerazione, è chiara: <<Come è avvenuto negli anni precedenti – afferma il Presidente – si potrebbe prelevare la sabbia all’interno della fascia dei 300 metri dalla costa. Solo così potremmo evitare di vanificare gli effetti del ripopolamento>>. Un’alternativa contemplata dai pescatori sarebbe anche quella di prelevare la sabbia da 1 miglio e mezzo dalla costa.

Se le proproste fatte non verranno accolte, il Consorzio, spiega Di Mattia, <<Sarà costretto ad attivarsi per il risarcimento dei danni provocati, nonchè alla segnalazione della situazione presso la Procura regionale della Corte dei Conti, affinchè venga valutato il criterio di spesa adottato dalla Regione Abruzzo>>. Quindi un si alla realizzazione dell’opera di ripascimento ma evitando la distuzione di un settore sano come quello della pesca delle vongole. Inoltre, si ricorda che il progetto proprosto per il ripascimento dei comuni presentato durante la conferenza l’11 gennaio 2016, fu bocciato con parere contrario di tutta la commissione. Dunque, la perplessità del Co.ge.vo sta prorpio in questo secondo Di Mattia, che in ultimo dichiara: <<Non si capisce come un progetto bocciato già nel 2016, e che verrebbe a costare 5 milioni di euro, venga riproposto, abbandonando un percorso già collaudato e cioè quello di prelevare sabbia entro 300 metri ad un costo notevolmente inferiore>>.