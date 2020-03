Tweet on Twitter

E’ stato riaperto lo svincolo di Roseto sull’Autostrada A14, dopo che l’autorità giudiziaria di Avellino ha accolto l’istanza di Autostrade per l’Italia relativa al dissequestro delle barriere di sicurezza installate sui viadotti Colonnella e Statale 150 del Vomano. Ora potranno partire i lavori per la messa in sicurezza delle barriere sui viadotti.