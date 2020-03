Lutto in tutta Alba Adriatica per la scomparsa di Giordano Colletta

ALBA ADRIATICA – Se n’è andato oggi, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un male al quale ha dovuto infine arrendersi. Giordano Colletta, 52 anni il prossimo giugno, imprenditore molto noto in città, si è spento questa mattina lasciando il lutto in tutta Alba Adriatica.

Brillante mente creativa, da oltre vent’anni aveva cambiato il modo di fare comunicazione aziendale ed aveva introdotto nel territorio tecniche d’avanguardia. Svariate le collaborazioni con i brand più importanti di tutta la Penisola, ma non solo. In passato, aveva anche organizzato e gestito diversi eventi, non soltanto sportivi.

Da tempo, aveva iniziato la sua battaglia contra la malattia, che ha ovviamente generato diverse ripercussioni sulla sua attività. Recentemente, ha deciso di esporsi sulla stampa per denunciare la farraginosità dell’impianto burocratico, che avrebbe generato la chiusura del suo studio, dal momento che non l’avrebbe assistito in un momento nel quale non era più in grado di lavorare.

Giordano Colletta se ne va lasciando il papà, due fratelli ed un figlio giovanissimo.