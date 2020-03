Serie B: 27a giornata. Curiosità e riflessi filmati

SERIE BKT – Le curiosità sul turno di campionato appena concluso segnalate da Football Data:

6 I gol segnati dai subentranti nel corso della 27a giornata: se sono stati inutili ai fini del risultato finale quelli di Melchiorri (Perugia) e Asencio (Cosenza), che non hanno evitato i k.o. di umbri e calabresi, decisive sono state invece le reti di Dionisi (Frosinone), Insigne (Benevento), Evacuo e Scaglia (Trapani).

8 Soltanto 3 squadre su 20 della Serie BKT 2019/20 non sono ancora in doppia cifra per numero di giocatori mandati in rete almeno una volta: si tratta di Perugia, Trapani e Venezia, ciascuno con soli 8 marcatori a testa.

26 La legge del Picco colpisce ancora: Spezia in serie utile in casa da 10 partite, di cui 8 vinte e 2 pareggiate con 26 punti conquistati, decisamente una marcia da Serie A in casa per i ragazzi di mister Italiano.

13 Se lo Spezia è spumeggiante in casa, il Cittadella vola lontano dal Tombolato: i ragazzi di mister Venturato arrivano da 13 punti nelle ultime 5 trasferte. Sono 7 i successi in questa Serie BKT per i veneti, seconda squadra più corsara del torneo, dietro al Benevento che, a Perugia, ha vinto per la nona volta in stagione fuori casa.

346’ Da 346’ Salernitana a porta inviolata in casa: ultima rete subita da Asencio al 14’ di Salernitana-Cosenza 2-1 del 25 gennaio scorso, poi si sommano i residui 76’ di quella gara e le intere contro Trapani e Livorno (duplice 1-0 campano) e Venezia (2-0 granata).

RIFLESSI FILMATI