Serie B, 28a giornata: programma e precedenti

SERIE Bkt – Tempo di derby in questa 9a giornata di ritorno della Serie BKT con i fari sull’Arena Garibaldi Anconetani per Pisa-Livorno, match che significa tanto non solo per la classifica.

L’altra toscana, l’Empoli, invece se la vedrà in casa con il Trapani.

Ad aprire le danze il match tra Cittadella e Pordenone, importante in chiave playoff. Il Benevento di Pippo Inzaghi ospita al Vigorito il Pescara di Legrottaglie.

Per il Frosinone invece c’è la Cremonese.

Il Crotone affronterà il Venezia che spera di interrompere la “maledizione” del Penzo dove gli arancioneroverdi non riescono a trovare i 3 punti dal 9 novembre scorso.

Molto equilibrata si preannuncia anche Perugia-Salernitana, lo Spezia va a far visita alla Juve Stabia.

Chiudono il quadro Virtus Entella-Ascoli e ChievoVerona-Cosenza con l’esordio di Aglietti al Bentegodi da allenatore clivense.

Sabato 7 marzo ore 14.30

Cittadella-Pordenone

In Veneto un solo confronto ufficiale tra le due squadre: vittoria dei padroni di casa per 3-1 nella Serie C 2015/16.

Il Cittadella è una delle 3 squadre cadette 2019/20 che fanno più punti in trasferta rispetto alle gare in casa, come Venezia e Cosenza. Per i granata 19 punti al Tombolato e 24 lontano da casa.

Il Pordenone ha segnato 11 gol nei 15’ finali del primo tempo, dal 31’ al 45’ incluso extratime, record nella Serie BKT 2019/20.

Probabili formazioni:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Camigliano, Frare, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Luppi, Stanco. All. Venturato.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca, Mazzocco, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Ciurria. All. Tesser.

Arbitro: Camplone.

Diffidati: Iori, Perticone (Cittadella); Mazzocco, Strizzolo (Pordenone).

Squalificati: Diaw (Cittadella); Burrai (Pordenone).

Ore 15

Empoli-Trapani

In Toscana i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 2 ed è sempre stato pareggio, 0-0 nella C-1 1994/95 e 1-1 nella B 2013/14.

Empoli reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 partite giocate, quelle da quando Pasquale Marino ha assunto la guida tecnica dei toscani.

Toscani distratti prima della pausa, con 12 reti subite tra 31’ e 45’ di gioco inclusi recuperi, record in campionato.

Trapani difesa più perforata con 51 reti subite in 27 giornate.

Siciliani distratti nei 15’ finali di partita: 15 i gol subiti dai siciliani dal 76’ al 90’ più recuperi, primato negativo del torneo. I siciliani sono anche una delle due compagini cadette 2019/20 che subiscono il maggior numero di reti nei primi 15’ di gioco, 9, come la Virtus Entella.

Probabili formazioni:

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Nikolau, Sierralta, Balkovec; Ricci, Henderson, Bandinelli; Bajrami, Mancuso, Tutino. All. Marino.

Trapani (4-4-2): Kastrati; Luperini, Pagliarulo, Strandberg, Pirrello; Kupisz, Odjer, Taugourdeau, Grillo; Biabiany, Pettinari. All. Castori.

Arbitro: Dionisi.

Diffidati: Frattesi (Empoli); Del Prete, Grillo, Pettinari, Scognamillo (Trapani).

Squalificati:

Frosinone-Cremonese

In terra ciociara i confronti ufficiali tra le due squadre sono 3 ed è perfetta parità: 1 successo giallazzurro (1-0 nella C-1 2004/05), 1 pareggio (0-0 nella B 2017/18) e 1 vittoria grigiorossa (1-0 nella I Divisione Lega Pro 2011/12).

Frosinone a porta inviolata in casa da 306’; ultima rete subita da Pobega al 54’ di Frosinone-Pordenone 2-2 del 17 gennaio scorso, poi si contano i residui 36’ di quella gara e le 3 seguenti, tutte vinte per 1-0, su Entella, Perugia e Salernitana.

Quella laziale è la formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: +14 in 27 turni.

Cremonese senza successi esterni da 13 partite, di cui 5 pareggiate e 8 perdute. Ultima vittoria esterna grigiorossa il 2-1 di Venezia del 26 agosto scorso.

Probabili formazioni:

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Dionisi. All. Nesta.

Cremonese (3-4-2-1): Ravaglia; Crescenzi, Bianchetti, Ravanelli, Migliore; Zortea, Kingsley, Valzania; Piccolo, Ceravolo, Parigini. All. Bisoli.

Arbitro: Fourneau.

Diffidati: Beghetto, Capuano (Frosinone); Gustafson, Migliore, Terranova (Cremonese).

Squalificati: Arini, Claiton (Cremonese).

Perugia-Salernitana

In Umbria i precedenti ufficiali tra le due compagini sono 22: 9 le affermazioni biancorosse (ultima 3-1 nella Serie B 2018/19), 9 i pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 2017/18) e 4 vittorie granata (ultima 1-0 nella Serie B 2004/05).

Perugia reduce da 5 sconfitte di fila: ultimo risultato utile degli umbri il 2-1 a casa della Juve Stabia lo scorso 2 febbraio e squadra cadetta che segna di meno nel girone di ritorno: 4 reti in 8 partite.

Da 217’ granata senza gol fuori casa: ultimo firmato Djuric al 53’ della gara pareggiata 1-1 a Benevento il 2 febbraio scorso; poi si sommano i residui 37’ del Vigorito e le gare perdute a Verona col Chievo (0-2) e a Frosinone (0-1).

Probabili formazioni:

Perugia (3-5-2): Vicario; Rajkovic, Falasco, Sgarbi; Mazzocchi, Carraro, Falzerano, Greco, Di Chiara; Iemmello, Melchiorri. All. Cosmi.

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Capezzi, Kiyine, Lopez; Cerci, Gondo. All. Ventura.

Arbitro: Sozza.

Diffidati: Carraro, Di Chiara, Greco, Vicario (Perugia); Gondo, Jallow, Lombardi, Maistro (Salernitana).

Squalificati:

Venezia-Crotone

Al Penzo i confronti ufficiali tra le due squadre sono 3, con padroni di casa mai vittoriosi: in bilancio 2 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2004/05) e 1 successo calabrese (4-1 nella Serie B 2018/19).

Venezia senza successi interni dal 9 novembre scorso, 1-0 sul Livorno; nelle 7 gare successive si contano 4 pareggi e 3 sconfitte. Il Venezia, come Cosenza e Cittadella, è una delle 3 compagini cadette 2019/20 che fanno più punti in trasferta che in casa: nel caso dei lagunari 11 al Penzo e 21 fuori casa.

Crotone in gol da 12 partite di fila, per un totale di 22 gol totali, con ultimo stop nello 0-1 a casa del Pordenone, l’8 dicembre scorso.

Calabresi reduci da 8 vittorie nelle ultime 11 giornate (3 sconfitte negli altri match del periodo). I rossoblu non pareggiano da 13 partite, dal 30 novembre scorso, 1-1 contro il Cittadella allo Scida.

Probabili formazioni:

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Fiordaliso, Marino, Casale, Molinaro; Lollo, Fiordilino, Vacca; Aramu; Capello, Longo. All. Dionisi.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Messias, Barberis, Molina, Mazzotta; Vido, Simy. All. Stroppa.

Arbitro: Serra.

Diffidati: Aramu, Capello, Ceccaroni, Cremonesi, Lollo, Modolo, Montalto (Venezia); Barberis, Benali, Messias (Crotone).

Squalificati: Riccardi (Venezia).

Ore 18

Pisa-Livorno

All’Arena Garibaldi i derby tra Pisa e Livorno sono finora 40: bilancio di 10 successi nerazzurri (ultimo 1-0 nella serie C 2017/18), 17 pareggi (ultimo 0-0 nella C-2 1996/97) e 13 vittorie amaranto (ultima 3-1 nella C-1 2001/02).

Il Pisa è la squadra che nelle riprese perde più punti rispetto ai risultati al 45’, -9 il saldo negativo toscano. Quest’ultimo dato è facilmente spiegabile col fatto che i nerazzurri hanno subito 18 dei 35 gol totali nei 30’ finali di gara, inclusi recuperi, di fatto oltre il 50% esatto del dato complessivo.

Pisa cooperativa del gol con 16 marcatori diversi mandati in gol con almeno una rete in 27 giornate.

In Pisa-Livorno di fronte due delle 6 compagini cadette 2019/20 che segnano il maggior numero di autoreti dopo 27 turni, 2 a testa, come Ascoli, Crotone, Cittadella e Trapani.

Probabili formazioni:

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti; Lisi; De Vitis, Gucher, Pinato; Soddimo; Marconi, Masucci. All. D’Angelo.

Livorno (3-4-3): Plizzari; Di Gennaro, Silvestre, Bogdan; Del Prato, Awua, Agazzi, Seck; Marras, Ferrari, Marsura. All. Breda.

Arbitro: Marinelli.

Diffidati: Lisi, Pinato, Soddimo (Pisa); Marras (Livorno).

Squalificati: Belli, Marin, Siega (Pisa).

Domenica 8 marzo ore 15

Juve Stabia-Spezia

I 2 precedenti ufficiali al Menti tra le due squadre si sono sempre conclusi per 2-1: vittoria dei padroni di casa nella B 2012/13, successo ospite nella B 2013/14.

Juve Stabia una delle 4 formazioni cadette 2019/20 che hanno fatto il pieno di sostituzioni, 81 su 81 in 27 giornate, come Venezia, Pisa e Pescara.

Spezia scatenato dopo la pausa: 8 le reti liguri dal 46’ al 60’, primato dopo 27 giornate, condiviso col Pescara.

Liguri in gol da 10 partite di fila, con un totale di 19 marcature; ultimo digiuno nello 0-0 a Chiavari contro la Virtus Entella nel giorno di Santo Stefano (26 dicembre).

Probabili formazioni:

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Calvano, Calò, Izco; Canotto, Forte, Di Mariano. All. Caserta.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Capradossi, Marchizza; Mora, Ricci M., Mora; Gyasi, Nzola, Di Gaudio. All. Italiano.

Arbitro: Aureliano.

Diffidati: Fazio, Forte, Vitiello (Juve Stabia); Ferrer, Gudjohnsen, Maggiore, Mastinu, Nzola (Spezia).

Squalificati: Addae, Germoni, Mallamo, Tonucci (Juve Stabia).

Virtus Entella-Ascoli

In Liguria sono 8 i confronti ufficiali tra le due compagini: score di 4 successi biancocelesti (ultimo 2-1 nella Serie B 2016/17), 2 pareggi (ultimo 0-0 nel playout della Serie B 2017/18) e 2 vittorie marchigiane (ultima 1-0 nella Serie C 1971/72).

Virtus Entella una delle due compagini cadette 2019/20 che subiscono il maggior numero di reti nei primi 15’ di gioco, 9, come il Trapani.

Autoreti a confronto: Virtus Entella squadra cadetta 2019/20 più “fortunata” con 3 autogol a favore, Ascoli una delle 6 più “sfortunate”, con 2 subiti , a pari merito con Cittadella, Crotone, Livorno, Pisa e Trapani.

Probabili formazioni:

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Poli, Pellizzer, Coppolaro, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, De Luca G. All. Boscaglia.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Gravillon, Valentini, Sernicola; Eramo, Troiano, Cavion; Morosini; Scamacca, Ninkovic. All. Stellone.

Arbitro: Robilotta.

Diffidati: Chajia, De Luca G., Dezi, Schenetti (Virtus Entella); Cavion, Padoin, Pucino (Ascoli).

Squalificati: Brosco (Ascoli).

Ore 21

Benevento-Pescara

I precedenti ufficiali in Campania fra le due squadre sono 8: in bilancio 2 successi giallorossi (ultimo 2-1 nella B 2018/19), 3 pareggi (ultimo 2-2 nella I Divisione Lega Pro 2008/09) e 3 affermazioni biancazzurre (ultima 3-1 nella Serie C-1 2002/03).

Benevento formazione regina cadetta per numero di partite vinte (20), minor numero di sconfitte (1), reti segnate (50) e difesa “di ferro” (15 gol incassati), nonché unica ancora imbattuta in casa.

Il Benevento è la squadra cadetta 2019/20 che fa più gol con i subentranti, 8 in 27 partite disputate.

Sanniti imbattuti da 18 giornate con bilancio di 15 vittorie e 3 pareggi ed ultimo k.o. datato 26 ottobre scorso, 0-4 a Pescara. In queste 18 gare giallorossi sempre in gol, 37 reti complessive.

Benevento scatenato nella Lega B 2019/20 nei primi 15’ e nei 15’ finali di gioco: dal 1’ al 15’ di gara 8 i gol sanniti, dal 76’ al 90’ più recupero 16.

Pescara scatenato dopo la pausa: 8 le reti biancazzurre dal 46’ al 60’, primato dopo 27 giornate, come lo Spezia. Gli abruzzesi, nella stessa fase di gara, sono la formazione in assoluto più fragile del torneo, con 9 reti al passivo.

Probabili formazioni:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Insigne, Sau; Moncini. All. Inzaghi.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Crecco, Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo; Memushaj, Bruno, Melegoni; Galano, Bocic, Clemenza. All. Legrottaglie.

Arbitro: Rapuano.

Diffidati: Caldirola, Coda, Kragl (Benevento); Masciangelo, Scognamiglio (Pescara).

Squalificati: Letizia (Benevento); Drudi, Palmiero (Pescara).

Lunedì 9 marzo ore 21

ChievoVerona-Cosenza

A Verona i match tra le due squadre sono 6: in bilancio 4 successi scaligeri (ultimo 2-1 nella Serie B 2000/01), 1 pareggio (1-1 nella B 1999/00) e 1 vittoria calabrese (3-0 nella Serie B 1998/99).

Cosenza una delle 3 compagini cadette 2019/20 che fanno meglio fuori casa che tra le mura amiche, come Venezia e Cittadella. Nel caso di specie, i calabresi hanno messo insieme 10 punti al San Vito-Marulla, 14 in trasferta.

Probabili formazioni:

ChievoVerona (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Esposito, Obi; Vignato, Giaccherini; Djordjevic. All. Aglietti.

Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Schiavi, Legittimo; Casasola, Prezioso, Bruccini, Broh, D’Orazio; Machach, Carretta. All. Pillon.

Arbitro: Baroni.

Diffidati: Frey, Segre (ChievoVerona); Kanoute, Legittimo, Sciaudone (Cosenza).

Squalificati:

Precedenti segnalati da Football Data.