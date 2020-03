Sindacalista del teramano: «Stiamo facendo il possibile»

TERAMO – Il sindacato di Teramo si sta impegnando per supportare e aiutare al meglio i lavorati. Prende la parola Serafino Masci, sindacalista della CISL di Teramo.

La Segretaria generale della CISL, Annamaria Furlan, ieri, 11 marzo 2020, ha scritto : «È positivo lo stanziamento di 25 miliardi da parte del Governo per far fronte all’emergenza. Bisogna rafforzare il sistema sanitario, sostenere le imprese, proteggere tutti i lavoratori italiani, compresi gli atipici e somministrati. Nessun lavoratore dovrà perdere il suo reddito. Le famiglie non vanno lasciate da sole». Cosa ne pensa?

«È inevitabile tale supporto economico nel momento in cui si decide di chiudere tutti i negozi. Ad esempio, poter immettere risorse economiche per consentire l’utilizzo degli ammortizzazioni sociali per realtà anche non industriali significa garantire un reddito a tutti i lavorati. Inoltre, l’importanza di intervenire con forza comporta, da un lato, l’ affrontare l’aspetto sanitario per dare una copertura e una tutela sanitaria adeguata a chi ne ha bisogno; dall’altro, il sostenere i lavoratori anche con la sospensione dei mutui, per compensare questa fase di stallo, di cui le imprese inevitabilmente ne stanno risentendo. Insomma, la sospensione dei mutui, l’implementazione degli ammortizzatori in deroga, cioè l’estensione degli ammortizzatori sociali anche a quelle attività che normalmente non ne avrebbero diritto, come le attività di lavoratori autonomi, sono misure che possono fungere da copertura a tutto il territorio».

Quale è la condizione attuale dei lavoratori di cui si occupa il suo sindacato e come li state supportando?

«Ho una visuale che è quella del territorio di Teramo e del settore chimico, energia e abbigliamento di cui mi occupo: la situazione di difficoltà c’è soprattutto per l’organizzazione del lavoro, perchè le norme sono poco chiare e molto generali e nelle aziende non è facile chiarire quali sono le azioni che si devono intraprendere. Ci sono varie problematiche che stiamo affrontando come l’uso o meno di mascherine, il mantenere le giuste distanze, la disponibilità di detergenti igienizzanti, le mense, in cui non è possibile andare tutti insieme e quindi c’è il bisogno di organizzare delle turnazioni. Si sta creando molta confusione, da un lato, ci sono le aziende più grandi e strutturate che hanno la possibilità di organizzarsi meglio; dall’altro, ci sono le piccole realtà artigiane che non hanno tutte queste attenzioni, e in cui si continua a lavorare con molta approssimazione. In primo luogo, bisogna verificare e chiedere il rispetto delle norme per tutti i lavoratori. In secondo luogo, è necessario occuparsi dell’aspetto economico dell’ attività lavorativa, ma sicuramente c’è un rallentamento forte e tutte le piccole realtà stanno cominciando a ricorrere alla Cassa Integrazione e agli ammortizzatori sociali. Siamo preoccupati su come evolverà la situazione nei prossimi giorni».

Le varie sezioni territoriali hanno avuto delle direttive dalla sede centrale su come affrontare al meglio la situazione di emergenza dal lato dei lavoratori e della loro sicurezza?

«La vicenda è gestita a livello centralizzato, noi possiamo seguire solamente queste norme che ci sono state riferite dalla sede centrale, che consistono nel verificare che nelle aziende si sia attenti alle indicazioni sanitarie sulla sicurezza e nel ragionare con queste sulla necessità e opportunità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in questa situazione di crisi».

Secondo lei, considerando la situazione attuale, c’è la possibilità che vengano bloccate le attività produttive nella sua zona o in altre zone d’Italia?

«Al momento non è stato deciso di fermare le attività produttive, ma certo, se la situazione dovesse degenerare, e noi non ce lo auguriamo, non è una possibilità da escludere. E’ una extrema ratio, che sarebbe una sciagura nel caso avvenisse. Le attività devono continuare altrimenti andiamo in una situazione di crisi, bisogna preservare le attività produttive, sostenerle e mantenerle attive. Già prima del Coronavirus le attività produttive erano in difficoltà, ma ora questa situazione rischia di metterci in ginocchio. Noi stiamo facendo il possibile, prestando aiuto alle imprese e monitorando la situazione per evitare una catastrofe economica. Questo è lo scenario che abbiamo adesso, quello che succederà nei prossimi giorni non lo possiamo sapere».