Sindaci della costa teramana firmano ordinanze per la prevenzione coronavirus

I Sindaci di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova e Silvi questa mattina hanno firmato rispettive ordinanze contenenti misure urgenti per la prevenzione

del rischio da contagio da virus COVID – 19 .

I provvedimenti andranno sostanzialmente a vietare nel territorio comunale tutte le attività motorie e sportive all’aperto con possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.

in tutto il territorio comunale sara ‘ vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali.

Dobbiamo stringere ancora di più le possibilità per ognuno di noi di muoversi .

Vi invitiamo a rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni , nell’interesse di tutti noi .

Più saremo bravi, prima ne usciremo