Studente di Monza dedica all’Abruzzo la ricerca scolastica. Marsilio: ”Speranza e forza per ripartire presto”

''In questi giorni così delicati, per tutti noi e per il turismo dell'Italia intera, le tue parole ci danno speranza e forza per ripartire presto''

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio pubblica una email ricevuta nella giornata di ieri, 4 Marzo, nel pieno momento del calderone Coronavirus.

Uno studente lombardo della quinta elementare tiene a specificare che ha dedicato all’Abruzzo la ricerca richiesta a scuola, mandandone una copia a Marsilio per fargliela leggere. Il ragazzo trascorre le vacanze estive ad Alba Adriatica.

”Grazie Matteo,

per aver dedicato all’Abruzzo la ricerca che ti è stata richiesta a scuola. E grazie anche alla tua famiglia per scegliere la nostra bellissima costa come meta estiva. In questi giorni così delicati, per tutti noi e per il turismo dell’Italia intera, le tue parole ci danno speranza e forza per ripartire presto”. Sono le parole di Marsilio.