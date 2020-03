Teramo, apertura del C.O.C.

By

Misure per coordinare i lavori

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Comunicato del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto su Facebook.

Sebbene il Comune di Teramo non rientri nelle zone rosse decretate dal Governo, la straordinarietà dell’emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo riguarda anche il nostro territorio e rende necessario rafforzare e coordinare i presidi istituzionali. Domani, con Ordinanza del Sindaco, sarà attivato il COC che in questa fase di pre-allerta avra le seguenti finalità:

1) Stabilire le corrette relazioni e attivare il corretto flusso di informazioni con la Struttura di Protezione Civile istituita presso la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 125 del 4/3/2020, e con tutte le istituzioni impegnate nella gestione dell’emergenza, assicurando il raccordo informativo con il livello provinciale e regionale;

2) Predisporre una pianificazione speditiva di assistenza alla popolazione, con il supporto delle Associazioni di Volontariato;

3) Organizzare le attività di controllo, stimolo e il richiamo all’effettiva attuazione delle misure ordinate, disposte e raccomandate con la Ordinanza Sindacale in fase di pubblicazione;

4) Individuare e programmare gli approvvigionamenti ritenuti necessari ad eventuali successive fasi dell’emergenza.