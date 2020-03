Teramo: donna rischia la vita in un sottopasso allagato

By

TERAMO – A Teramo una donna ha rischiato di morire per ipotermia, dopo che la sua auto era rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Per salvarla è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Contemporaneamente, ben 15 squadre di Vigili del Fuoco erano impegnate nella rimozione di alberi caduti, strade e scantinati sommersi dall’acqua. I disagi provocati dal maltempo di questi giorni si sono fatti sentire anche nei comuni della costa Sud e di Mosciano Sant’Angelo, Torano Nuovo e Teramo.