TERAMO – Furto presso i locali della Caritas Diocesana di Teramo, presumibilmente avvenuto tra la notte di sabato sera e lunedì mattina. Dopo la chiusura nel fine settimana, gli operatori si sono accorti della mancanza di ben cinque nuovi tablet. Inoltre i malviventi hanno anche portato via i computer e due bottiglie di olio. Ora si indaga per capire chi sia stato a compiere il furto ma non ci sono particolari indizi e nessun segno di effrazione è stato rilevato.