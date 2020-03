By

ANCONA – Ormai sembra una classifica di un Fantacalcio, c’è chi dice che è una semplice influenza e chi dice che invece è sfuggita di mano la situazione.

Ma di ‘Fanta’ c’è molto poco quando si parla di morte, ‘un settimo sigillo’ che gioca sapendo le mosse e i giocatori che hanno perso di vista il gioco che non amano più.

Restando nella realtà la situazione, secondo i dati riportati dal Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), sembrerebbe non avere un suo fine, una sua storica normalità.

Nessun decesso nell’ascolano:

Pesaro e Urbino guidano la classifica con 49 vittime, segue Ancona con 6, a a pari merito Macerata e Fermo con un un decesso.

Non si provoca in questo articolo, ma si vuole solo considerare una realtà che la maggior parte del popolo che si considera italiano non riesce a comprendere.