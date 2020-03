Vagnoni su “caso” coronavirus a Martinsicuro

By

Pubblichiamo il post del Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, sulla situazione nella cittadina vibratiana.

Buonasera a tutti .

Dopo la segnalazione di Sabato scorso, abbiamo avuto notizie che ci hanno rassicurato sul caso di coronavirus nel nostro comune .

Si tratta di un caso sotto osservazione domiciliare da diversi giorni da parte della ASL di Teramo, che ha attivato tutte le procedure necessarie con quarantena precauzionale di tutte le persone della famiglia, unici ad aver avuto contatti .

Stanno tutti bene ; situazione sotto controllo ed in via di definizione .

Al momento non ci sono notizie di altri tamponi eseguiti .

Noi però continuiamo a mantenere alta l’attenzione e rimaniamo a casa