25 aprile: Cerimonia a Colle San Marco

Si è svolta stamattina a Colle San Marco la celebrazione del 25 Aprile, con la deposizione di una corona al Sacrario Partigiano, alla presenza del Prefetto, del Sindaco e del Presidente provinciale dell’Anpi di Ascoli Piceno, Pietro Perini, senza partecipazione di pubblico, per la prima volta in 75 anni.

