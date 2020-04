8 anni fa il mondo del calcio sotto shock: a Pescara moriva Piermario Morosini

By

PESCARA – Minuto 31 di Pescara-Livorno, 14 aprile 2012. Piermario Morosini si accascia a terra, tenta di rialzarsi per tre volte, non vuole mollare ma poi è costretto a farlo qualche metro più in là. Nessuno capi subito la gravità della situazione: un arresto cardiaco fulminante.

Seguirono attimi indimenticabili con il silenzio assordante dello stadio Adriatico, i compagni scoppiati in lacrime e quella maledetta ambulanza che ci mise più del dovuto ad arrivare. Morosini venne trasportato d’urgenza in ospedale, dove muore all’età di soli 26 anni.

Dopo 8 anni da quel tragico giorno, Pescara e Livorno ricordano così Piermario Morosini: