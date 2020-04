A.I.G.A. Avezzano, presente alla Missione ONU con delegata

By

Poco prima della attuale situazione causata dal Coronavirus, una delegazione di giovani avvocati italiani, dell’Associazione AIGA, ha fatto visita a New York, per incontri programmati con vari organi istituzionali.

Tra i giovani avvocati presenti, anche una presenza abruzzese, Maryna Vahabava, di Avezzano. Laureata presso l’Università degli Studi di Teramo, ha recentemente vinto anche il Dottorato di Ricerca presso l’Ateneo Abruzzese.

Ecco il commento della sezione AIGA di Avezzano sulla visita americana.

Complimenti alla nostra Collega Avv. Maryna Vahabava -Consigliere di Direttivo e membro del Dipartimento Nazionale Trust e pianificazione del patrimonio- per aver preso parte all’importantissima Missione A.I.G.A. all’ONU.

Insieme una delegazione di soci A.I.G.A. ed esponenti della Fondazione Tommaso Bucciarelli, provenienti da ogni parte d’Italia, si è recata in visita a New York per incontri programmati con vari organi istituzionali.

L’iniziativa, realizzata grazie al pregevole lavoro del Dipartimento internazionalizzazione della professione, coordinato dall’Avv. Francesco Memmi, ha unito giovani Avvocati delle sezioni d’Italia, da Nord a Sud.

Numerose le visite effettuate nei quattro giorni di soggiorno. Tra gli altri quello presso la Delegazione Permanente delle Nazioni Unite e al Consolato Italiano nella cosiddetta “Piazza Italia”.

Importanti anche gli incontri avvenuti alla sede dell’ICE, per quanto riguardano gli scambi economici e culturali tra gli Stati Uniti e la nostra nazione.

Non sono mancati anche gli incontri più informali, per far conoscere una realtà importante a questo gruppo di giovani avvocati italiani, che riprenderà terminata la crisi attuale.