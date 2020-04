Abruzzo: riaprono ristoranti ma solo per “take away” e nei giorni festivi

By

La Regione Abruzzo, in vista delle festività del 25 aprile e 1 maggio, consentirà ai ristoranti e ai locali, anche artigianali, di poter riaprire ma solo per primi e secondi d’asporto.

In questo periodo di quarantena la richiesta di cibi pronti, è notevolmente aumentata. Secondo quanto deciso nell’ordinanza numero 46 firmata, nella tarda serata di ieri, dal presidente Marsilio, la vendita d’asporto sarà consentita solo nei giorni festivi. Si potrà prenotare on line o tramite telefono. Il ritiro dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme igieniche e della distanza di sicurezza. Sarà consentito l’ingresso nel locale di una persona alla volta e per un tempo ristretto, necessario al pagamento e al ritiro dei prodotti.