Alba Adriatica: nuovo appello del Sindaco “state a casa”

Vi proponiamo la richiesta fatta dal sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti,via social network, sul rispetto delle regole, sul fatto di dover restare a casa. Crediamo che sia l’appello di tutti i sindaci vibratiani e d’Italia.

DOVETE RESTARE A CASA

NON USATE PIU’ I VOSTRI ADORATI ANIMALI, LE SIGARETTE, LE RICARICHE, I QUOTIDIANI COME SCUSA PER FARE LE PASSEGGIATE QUOTIDIANE. RISPETTATE LA VOSTRA E L’ ALTRUI SALUTE.

CON I CANI DOVETE STARE NEI PRESSI DELLE VOSTRE ABITAZIONI.

OGGI SONO STATI ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE VARI VERBALI E SI PROSEGUIRA’.

NON PERMETTERO’ CHE VENGA MESSA A RISCHIO LA SALUTE DI MOLTI PER LA IRRESPONSABILITA’ DI POCHI.

RICORDO CHE IN AUTO NON VI PUO’ ESSERE PIU’ DI UNA PERSONA, L’UNICA ECCEZIONE ” I MOTIVI DI SALUTE”.

PER LA SPESA ESCE UN SOLO COMPONENTE PER FAMIGLIA RACCOMANDO DI CONTENERE LE USCITE PER LA SPESA A 2 SETTIMANALI E RICORDO CHE ESISTE IL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO.