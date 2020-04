Alba Adriatica: settimo caso positivo di Covid 19

Pubblichiamo il post del Sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, che annunicia i nuovi casi di coronavirus nella cittadina vibratiana.

A seguito di comunicazione inoltratami dalla ASL vi informo del settimo caso di positivita’ al Covid 19 ad Alba Adriatica.

Si tratta di un soggetto in quarantena confermata a domicilio. Da informazioni assunte comunico che e’ in buono stato di salute e gli auguriamo di superare al piu’ presto questo momento. Alla famiglia, telefonicamente, ho espresso la mia vicinanza e quella della Comunita’ albense.

Tutti gli altri casi di cui avete gia’ ricevuto comunicazione godono di un soddisfacente stato di salute, 3 risultano ancora ricoverati presso strutture ospedaliere e due sono in quarantena obbligatoria domiciliare. L’ altro caso, di soggetto residente ad Alba, come gia’ comunicato, e’ in quarantena obbligatoria in altro Comune ma presumo abbia concluso il periodo di sorveglianza.

Ricordo che il personale del servizio sanitario è preposto all’indagine epidemiologica quindi contatta tutte le persone che sono state a stretto contatto con i positivi al virus e ravvisata la necessità, la stessa Asl, avvia la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore sanitario esercita la sorveglianza attiva durante l’isolamento.

Questa mappatura è fondamentale come è cruciale rispettare il divieto di uscire di casa se posti in quarantena.

Si raccomanda che qualora ognuno di noi ravvisi delle sintomatologie influenzali di contattare telefonicamente il medico di base se residente o la Asl senza spostarci di casa e non accogliamo in casa nessuno che non appartenga al nucleo familiare.

Informo inoltre che alla data odierna altri 11 soggetti sono in sorveglianza attiva, 10 perche’ provenienti da zone rosse ed un soggetto segnalato quale sintomatico.

A tutti esprimo la mia vicinanza e li ringrazio per aver scrupolosamente seguito tutte le procedure previste in questi casi.

Mi preme, in questo momento, rinnovare l’accorato invito a seguire rigorosamente tutte le regole e indicazioni raccomandate ma soprattutto “DOVETE RESTARE A CASA”

Vi terrò costantemente aggiornati tramite questa pagina e a tutti non verra’ meno il nostro sostegno.

Non siamo e non siete soli.