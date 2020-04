Alba Adriatica: situazione odierna coronavirus

Vi proponiamo il post odierno della Sindaca di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, sulla situazione Covid-19 nella località abruzzese.

Cari amici ed amiche,

Vi informo che dalla data del 14 aprile nessun altro caso di positivita’ al Covid 19 e’ stato registrato ad Alba Adriatica.

A seguito di comunicazione inoltratami dalla ASL vi informo inoltre, che rispetto ai sette casi gia’ comunicati, per tre di essi ho ricevuto notizia della loro guarigione e i nostri concittadini si sono ricongiunti ai propri cari.

Allo stato attuale due soggetti risultano ancora ricoverati presso struttura ospedaliera e godono di soddisfacente stato di salute e due sono ancora in sorveglianza attiva domiciliare ( uno di essi e’ in attesa di esito di tampone che auguriamo essere negativo), le loro condizioni di salute sono comunque buone.

Altri 6 soggetti sono in quarantena poiche’ provenienti da zone rosse, un soggetto in attesa di tampone ed uno in quarantena ( per caso domiciliare ) a loro giunga il mio ringraziamento per aver rispettato tutte le procedure in questi casi previste.

Raccomando a tutti i cittadini con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ( maggiore di 37,5°C.) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; ed a tutta la Comunita’ ad una gestione responsabile della imminente fase due, che richiede l’esercizio di una responsabilita’ individuale, a tutela della salute pubblica, che sono certa non farete venir meno avendo dato testimonianza che alcuni comportamenti finalizzati al contrasto del contagio virale, quali la distanza interpersonale e l’uso di dispositivi di protezione individuali, sono divenuti modi di agire generalizzati.

Chiediamo tutti a gran voce di ripartire, e siamo pronti a farlo adottando comportamenti responsabili e rispettosi della propria ed altrui salute.

Chiedo io, ora, al Governo di fidarsi dei Cittadini che hanno dato prova di grande senso di appartenenza alla Comunita’ e rispetto del collettivo bene.

Il vostro Sindaco