Alba Adriatica:“Misure urgenti di solidarietà alimentare”

Dalla pagina Facebook del Sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, ulteriori informazioni sulle “Misure urgenti di solidarietà alimentare”.

L’Amministrazione Comunale, comprendendo il momento di estrema difficoltà che molte famiglie stanno vivendo a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, ha provveduto, nella giornata di ieri, a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso sulle “Misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 al Comune di Alba Adriatica è stata assegnata la somma di euro 99.376,80 da destinarsi all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Hanno priorità per tale aiuto quei nuclei familiari che non risultano assegnatari di altro sostegno pubblico.

La richiesta di ammissione al beneficio potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito Istituzionale del Comune fino al 6 Aprile 2020 alle ore 14:00.

Le domande che perverranno successivamente a tale data saranno accolte in caso di residua disponibilità delle somme stanziate.

Si raccomanda la trasmissione della domanda in via telematica al fine di limitare il più possibile gli spostamenti.

Sempre nella giornata di ieri è stato pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali che accetteranno i buoni spesa utilizzabili per gli acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Gli esercizi commerciali interessati potranno aderire all’iniziativa trasmettendo la relativa istanza che troveranno sul sito istituzionale al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it

Sempre a sostegno delle famiglie, l’Amministrazione Comunale ha disposto la sospensione delle rette dell’asilo nido e dei canoni mensili per il trasporto scolastico a partire dal mese di Marzo fino al termine dell’emergenza. Pertanto, i costi dei suddetti servizi saranno interamente a carico dell’Ente.

Come ulteriore sostegno ai cittadini in stato di bisogno, sono ampliate le risorse per il sostegno economico agli affitti prevedendo al tal fine risorse per euro 15.000.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha attivato un servizio di assistenza e ausilio rivolto a persone sole over 65, ai disabili e agli immunodepressi che prevede la consegna a domicilio di farmaci e di generi alimentari. Il servizio è svolto grazie alla preziosa collaborazione della Protezione civile, della Croce Rossa e della Croce Bianca.

E’ inoltre attivo il servizio di ascolto e sostegno in favore di cittadini che si trovano in particolare situazione di difficoltà al numero telefonico 347 4802907 attivo il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Infine, il Sindaco e gli Assessori hanno donato l’intera indennità di carica del mese di Aprile per far fronte alle esigenze delle fasce deboli prese in carico dai servizi sociali.

Sarà presto attivato un conto corrente intestato ai servizi sociali per acquisire le donazioni spontanee finalizzate all’emergenza sociale.

Unitamente all’Assessore al bilancio stiamo valutando altre possibili misure. L’emergenza sociale e’ e rimarra’ la priorita’, nella fiduciosa attesa di superare quella sanitaria.

La Prima Cittadina di Alba ha anche fatto i complimenti ai suoi concittadini per il comportamento di questi giorni, tutti a casa.