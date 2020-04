Ascoli Piceno:rinviata la Quintana di luglio

Comunicato stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Alle 17.30 di oggi pomeriggio, il Magnifico Messere ha incontrato il CdA e i sei capi sestieri, in un incontro svolto in videoconferenza. L’argomento principale sono state le edizioni della Giostra dell Quintana 2020. All’unanimità si è stabilito che la Quintana di Luglio verrà rimandata e svolta nella data del 4 ottobre 2020, mentre si manterrà la data della Giostra tradizione in onore del Patrono, Sant’Emidio nella giornata si domenica 2 agosto. La decisione finale riguardo l’effettivo svolgimento verrà presa, ovviamente compatibilmente ed esclusivamente confrontandosi con tutte le parti e le istituzioni interessate. La volontà espressa oggi è quella di cercare di svolgere la manifestazione con la partecipazione di tutti gli ascolani e quindi regolarmente. Qualora in materia di Contenimento del Covid-19, il Governo e altri organi competenti dovessero non consentire lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche verranno valutate eventuali altre opzioni.

Il Magnifico Messere ha ringraziato i sestieri e il CDA per il grande spirito di unione e condivisione che oggi e stato dimostrato.