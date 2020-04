Buona Pasqua dal Comune di Martinsicuro

MARTINSICURO – Con un post sulla pagina facebook “Comune di Martinsicuro” delle ore 10:47 di oggi domenica 12 aprile 2020, giorno della Santa Pasqua, il sindaco della località vibratiana Massimo Vagnoni ha voluto estendere gli Auguri a tutti i concittadini da parte del Comune truentino:

“🇮🇹Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni

“Buona Pasqua a tutti voi .

Colgo l’occasione di questa festività per dedicare un pensiero speciale alle tante persone malate, con l’augurio che possano guarire al più presto e alle famiglie delle tante vittime di questa epidemia.

Un pensiero per i nostri bambini, con l’augurio che possano tornare presto a giocare insieme in spazi aperti .

Un pensiero ai nostri anziani che dobbiamo proteggere il più possibile .

Un pensiero ai nostri commercianti , agli operatori turistici, ai balneatori, agli imprenditori che non possono lavorare , a chi ha perso il lavoro, a chi non ha fonti di reddito; insieme usciremo da questa situazione .



Un grande ringraziamento a tutti i volontari della Croce Verde, per le diverse attività che portano avanti nella gestione di questa emergenza, alle Caritas per il sostegno che offrono alle tante famiglie in difficoltà, ai medici e agli infermieri che lavorano da settimane in prima linea negli ospedali .



Grazie a tutte le forze dell’ordine che ci assistono quotidianamente nel presidio del territorio .



Infine, un ringraziamento per ciò che ognuno di voi sta facendo per superare al meglio questa emergenza .



Grazie per la vostra disponibilità e solidarietà nell’aiutare chi ha bisogno .



A voi tutti, da parte dell’amministrazione comunale, l’augurio che questa Pasqua particolare possa rappresentare il “passaggio” verso un graduale e costante ritorno alla normalità”.”