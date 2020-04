Il “buongiorno motivazionale” di Primo Pierantozzi spopola sul web

Meditazione e crescita interiore ai tempi del coronavirus. L’autore e mental-coach Primo Pierantozzi, per rimanere in contatto con chi lo segue, ha lanciato un nuovo format: un appuntamento quotidiano con un breve video motivazionale.

Ogni mattina, di buon’ora, lo scrittore best-seller gira un breve filmato nel quale si concentra su un concetto specifico. Oltre a fornire pillole di riflessione, il <<buongiorno motivazionale>> di Primo Pierantozzi regala anche citazioni e frasi d’incitamento. Sebbene siano diverse le tematiche affrontate dal mental-coach, è possibile individuare una sorta di denominatore comune: la crescita interiore.

Immagine tratta dal profilo Facebook Ufficiale

Nei suoi seminari, nelle sue sessioni, nel suo libro (“Il Distacco che Libera” edito da Bruno Editore), Primo Pierantozzi ha spesso insistito sulla possibilità che ognuno ha, giorno per giorno, di sviluppare le proprie qualità intrinseche. Con un metodo focalizzato sull’individuazione dei propri talenti, accompagna le persone verso il superamento dei propri limiti e la conquista dei propri obiettivi.

Primo Pierantozzi durante un seminario

<<In questi giorni nei quali siamo costretti in casa – commenta lo scrittore – ho pensato di fornire qualche contenuto che potesse fungere da sprono per non sprecare questo periodo. È inutile considerarlo solo tempo perso ed aspettare che passi. Anzi, per certi versi rappresenta l’opportunità per concentrarci verso quegli aspetti fondamentali della vita che spesso la quotidianità ci porta a mettere da parte. Ad esempio la lettura, lo studio o la riflessione personale. In questo momento abbiamo la possibilità di poterci concentrare verso questi aspetti legati alla nostra interiorità. Tutti possiamo evolvere continuamente, per tutto l’arco della nostra esistenza, ma a volte tendiamo ad ignorarlo>>.

In breve il <<buongiorno motivazionale>> di Primo Pierantozzi, diffuso su You Tube e sulle sue piattaforme social ufficiali, è diventato un appuntamento molto seguito e capace di radunare una vasta platea, molto fedele, attenta ed in costante crescita.

Youtube: https://bit.ly/34qGnrA

Facebook: https://www.facebook.com/primopierantozzi.coach/

Instagram: https://www.instagram.com/?hl=it

Sito web: https://www.pierantozzi.it/