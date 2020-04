Controguerra, il sindaco raccomanda di utilizzare sempre le mascherine di protezione individuale

CONTROGUERRA – Il sindaco di Controguerra, Franco Carletta, nell’ambito delle misure per contrastare l’epidemia di coronavirus, invita tutta la cittadinanza a rispettare scrupolosamente le raccomandazioni generali per l’igiene e la prevenzione e, pertanto, raccomanda di uscire solo per comprovate necessità e di utilizzare sempre le mascherine di protezione individuale, per la tutela di tutti.

A tal proposito, si ricorda che i cittadini e in particolare gli addetti alla vendita, non devono usare le mascherine con valvola perché potrebbero diffondere il contagio: bisogna usare, così come indicato nel Vademecum, solamente mascherine senza valvola o chirurgiche, oppure fatte in casa con tessuti pesanti che assorbano l’esalazione ed umidità trattenendola e non rilasciandola.