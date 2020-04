Controguerra, per Pasqua controlli e mascherine per contrastare il Covid-19

By

CONTROGUERRA – Nell’ambito delle misure per contrastare e contenere l’epidemia da Covid-19, il sindaco di Controguerra Franco Carletta, informa la cittadinanza che saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale su tutto il territorio comunale, durante questi giorni di festività.

Nell’augurare una buona Santa Pasqua, il primo cittadino controguerrese, invita quindi i cittadini ad attenersi e a rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge, soprattutto in questo periodo, per non vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti finora.

In questi giorni prosegue poi, sempre a Controguerra, la consegna di mascherine a tutte le famiglie del comune vibratiano, per garantire a tutti la possibilità di difendersi in maniera adeguata dal coronavirus.