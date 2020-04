PESCARA – I voli presso l’Aeroporto d’Abruzzo rimarranno cancellati in attesa delle nuove disposizioni del Governo.

I biglietti sulla rotte di Pescara restano in vendita ma non più dal 1 maggio. La data è stata fissata per il 15 maggio. Dunque, a chi aveva prenotato sulla carta i biglietti per 1 o 2 maggio, saranno rimborsati oppure avranno l’opportunità di cambiarli.

Tuttavia bisognerà ancora attendere la decisione del Governo che, in accordo con le Regioni, dovrà decidere se riaprire gli aeroporti e quindi consentire anche allo scalo abruzzese di tornare operativo.