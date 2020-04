Coronavirus: fermato sospetto Covid-19. Tornava a Martinsicuro

By

GIULIANOVA – Grazie all’installazione della termocamera ad infrarossi, installata presso la stazione di Giulianova dalla Croce Verde, è stato possibile identificare una donna, sospetta Covid-19, che si apprestava a prendere un mezzo pubblico.

La donna, si apprestava a fare ritorno presso la sua abitazione a Martinsicuro. Immediatamente è stata allertata la Polizia Ferroviaria. Da quanto si apprende, era di ritorno dal Pronto soccorso di Giulianova ed era in possesso di una certificazione che indicava una sospetta positività al Covid-19. Un familiare l’ha portata a casa ed ora si trova in quarantena obbligatoria come previsto dal protocollo sanitario.