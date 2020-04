Dati non meramente positivi sono stati pubblicati dalla Regione Marche sulla situazione Covid-19. La regione infatti è tra le prime sei d'Italia per casi positivi, decessi, ricoveri e pazienti in terapia intensiva

ANCONA – Le Marche sono la quinta regione in Italia per numero di decessi e di pazienti positivi al Coronavirus e la sesta per ricoveri in ospedale e in terapia intensiva.

È quanto si evince dalla elaborazione dei dati del Dipartimento della Protezione civile nazionale, comunicati alle ore 17 di ieri.

Tutti i dati, regione per regione: