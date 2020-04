Coronavirus. Martinsicuro: come verrà gestita la fase 2. Parla Vagnoni

TEST

MARTINSICURO – Anche Martinsicuro si appresta ad entrare nella Fase 2 a partire da lunedì 4 maggio. In tal proposito abbiamo voluto sentire il Sindaco, Massimo Vagnoni, per come verrà organizzata e gestita questa nuova fase, facendo sempre fede al decreto del Governo.

Dice Vagnoni: “Sostanzialmente non abbiamo trovato molte modifiche rispetto ai decreti precedenti. Ci sarà una maggiore possibilità di spostamento per quanto riguarda lo sport all’area aperta ma lascia alle autorità locali la pianificazione dell’apertura dei parchi che noi terremo chiusi, a causa della difficoltà nel presidiare al meglio queste aree”.

“Tuttavia – secondo il Sindaco – manca un’operazione che possa sostenere al meglio le attività che ancora sono chiuse. Inoltre, siamo in attesa di alti provvedimenti per capire come programmare l’attività balneare”. E continua: “La cautela è d’obbligo ma penso che, le attività che ancora non possono riaprire, meritano un’attenzione particolare dal punto di visa economico. Noi Comuni, non abbiamo riferimenti precisi su come procedere alla redazione dei bilanci, con le entrate che subiranno sicuramente una riduzione”. Insomma, ad oggi mancano ancora quelle disposizione che consentano di fare un bilancio veritiero per dare risposte ai tanti commercianti ed imprenditori in difficoltà.

Per quanto riguarda la stagione balneare e il turismo: “Anche qui – afferma Vagnoni – siamo in attesa di capire come organizzare le spiagge libere e come supportare gli operatori turistici nell’organizzazione della propria stagione”.

Altro aspetto molto importante è quello del confine. Vagnoni fa sapere che: “Stiamo ricevendo numerose segnalazioni di persone che hanno rapporti di parentela nelle vicine Marche e comuni limitrofi. per questo si sta facendo in modo di garantire a loro la possibilità di muoversi senza essere sanzionate”. Di questo si stanno occupando anche il Presidente della provincia di Teramo e di Ascoli Piceno, soprattutto per capire se, in questo frangente, queste persone avranno la possibilità di spostarsi.

Per quanto riguarda la questione Imu, il Sindaco fa sapere che vi sarà, probabilmente, uno spostamento di date.