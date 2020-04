Coronavirus. Martinsicuro: Vagnoni autorizza pulizia spiagge e manutenzione del verde

By

MARTINSICURO – Il primo cittadino, Massimo Vagnoni, con la giunta comunale hanno emesso un’ordinanza per autorizzare i concessionari degli stabilimenti balneari ad eseguire le attività di manutenzione delle concessioni e pulizia delle spiagge.

Precisa Vagnoni: <<Naturalmente queste attività, seppur importanti, andranno eseguite nel rispetto delle disposizioni dettate in maniera di contenimento del rischio di contagio (distanza interpersonale e utilizzo mascherine)>>. E ancora: <<Con questa ordinanza si autorizzano anche le attività di manutenzione delle aree pubbliche>>.

<<Tutto sarà pronto – dice Vagnoni – per quando torneremo a vivere liberamente il nostro territorio>>.