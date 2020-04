Tweet on Twitter

Continuano i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Teramo, nei confronti degli esercizi commerciali che vendono prodotti antisettici e disinfettanti.

Tre imprese rispettivamente di Bellante, Piento e Sant’Egidio alla Vibrata, avrebbero messo su commercio 4mila 504 confezioni di prodotti antisettici/disinfettanti (pari a litri 3mila 258 di ipoclorito di sodio) non idonee in quanto non riporterebbero sull’etichetta l’autorizzazione del ministero della salute.

Immediatamente sono scattate le denunce per frode in commercio.