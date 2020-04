Tweet on Twitter

PESCARA – Strade deserte, quasi spettrali. Così si è presentata la città di Pescara nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Pochissime macchie in strada e tanti posti di blocco. Le persone fermate sono state 702 e di queste 40 sono state sanzionate per aver contravvenuto alle disposizioni anti-contagio. Pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera avevano cominciato a presidiare strade e litorali già da venerdì. Utilizzati anche elicotteri e droni, per tenere sotto controllo sopratutto le zone vietate.