Coronavirus, Sulmona: sono due i morti, aumentano i positivi, il Sindaco chiede la zona rossa per la città

SULMONA – E’ deceduto qualche minuto fa all’ospedale di Sulmona il secondo paziente colpito dal Covid-19. Si tratta di un 85enne proveniente da Chieti, l’anziano era già entrato in condizioni critiche al S.S. Annunziata. Questo è il secondo caso di decesso, dopo il caso del 65enne pescarese che è morto ieri per una grave crisi respiratoria.

La clinica San Raffaele è diventata una potenziale bomba virale: erano già 11 i contagiati risultati positivi nei giorni scorsi, in queste ore ne sono venuti fuori altri 24 tra pazienti e degenti. I casi, per ora, nella città di Sulmona sono saliti a 38, per questo il sindaco Annamaria Casini sta chiedendo a gran voce al Presidente della Regione Marco Marsilio di far diventare la città peligna zona rossa: “Ho sollecitato più volte nei giorni scorsi, in maniera formale, i vertici regionali e della Asl1, informando anche il Prefetto, al fine di intervenire adeguatamente al più presto possibile per controllare il contagio nella struttura. Esprimo forte preoccupazione sul fondato rischio che questo numero di casi, malgrado gli sforzi profusi dalle autorità locali, sia destinato a crescere, nelle prossime ore conto sul supporto delle forze politiche locali espressione della maggioranza di governo regionale per sostenere questa richiesta”.