Il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, annuncia maggiori controlli per l’intero arco delle festività pasquali. Sarà impiegata anche la Guardia Costiera che, come afferma tramite post Facebook: <<Concorrerà nello svolgimento di mirate attività di controllo, con particolare riguardo per la fascia costiera delle spiagge e del lungomare teramano>>. E ancora: <<La guardia Costiera operera’ a supporto delle forze dell’ordine che gia’ quotidianamente operano sul territorio>>.

<<Da Martinsicuro a Silvi opereranno 6 pattuglie simultaneamente e senza soluzione di continuità, si concentreranno esclusivamente sul presidio delle spiagge, quale forma di deterrenza volta a garantire il rispetto delle disposizioni che limitano gli spostamenti sul territorio nazionale>>.

L’impiego di personale della Guardia Costiera lungo le coste, risponde all’esigenza di reprimere eventuali spostamenti incontrollati verso la costa, incentivati dalle tradizionali usanze di trascorrere sul mare le festività che anticipano il periodo estivo.