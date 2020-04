Coronavirus:Sindaco scrive a titolari di bar, pizzerie, ristoranti e attività commerciali

By

In un periodo complicato come questo i Sindaci, che conoscono bene il territorio, sono a diretto contatto con le realtà locali.

Il Sindaco di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, ha deciso di rivolgersi direttamente ai titolari di esercizi commerciali al momento chiusi.

Ecco la lettera.

Carissimi,

in molti ci chiamate e ci raccontate le difficoltà di questo periodo di ripartenza nel rivedere e riadattare la vostra modalità di lavoro con consegne a domicilio e, da ieri, la vendita d’asporto.

Qualcuno manifesta le sue preoccupazioni specialmente per il periodo successivo, quello in cui vi verrà chiesto di distanziare tavoli, evitare assembramenti nei locali, contingentare gli accessi.

Lo sappiamo non sarà facile, soprattutto per quanti hanno un’attività di pochi metri quadrati!

Ascoltando le vostre istanze e recependo le richieste dell’associazione CentoperCento, l’Amministrazione comunale sta lavorando ad un piano dettagliato che possa valutare, caso per caso, le singole situazioni per ripartire in sicurezza, quando sarà consentito dal Governo.

Le prime misure certe che adotteremo saranno mantenere ferme le tariffe TARI 2020 rispetto all’anno precedente, rinviando l’applicazione del nuovo metodo tariffario; rinviare il pagamento della prima rata della TARI 2020 da luglio a settembre.

Piccola anticipazione sulle prossime azioni che intendiamo intraprendere a favore del commercio. E’ allo studio degli uffici comunali una misura rivolta a tutte le attività commerciali e agli artigiani che, da inizio emergenza sono state costrette a chiudere per decreto, in cui prevediamo, solo per i mesi di chiusura obbligatoria, l’eventuale restituzione di una parte della TARI e/o della TOSAP.

Stiamo verificando la fattibilità economica di questo intervento confidando anche in risorse che, ci auguriamo, il Governo centrale metterà a disposizione degli Enti Locali. Solo quando avremo dati certi, potremo confermare la possibilità di assumere questo impegno.

Non vi lasciamo soli, ma vogliamo dimostrarlo solo con fatti concreti!

Cordialmente.

L’Assessore al Commercio Il Sindaco

Gianpietro Vallorani Sergio Loggi