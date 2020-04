Coronovirus, Marsilio: “Sulmona non può essere dichiarata zona rossa”

SULMONA – A fronte delle richieste del Sindaco Annamaria Casini, Marco Marsilio si è opposto. In una conferenza stampa di oggi il Presidente della Regione ha spiegato: “Non ho un’opinione e me la risparmierei. Spererei se la risparmiassero anche altri. Sono i medici che decidono. Quella di Sulmona è una situazione sotto controllo. Se mai dovesse accadere che si verifichi un focolaio non giustificato che richiede altri provvedimenti ce lo dirà la Asl e agiremo di conseguenza. No agli allarmismi. Francamente infliggere una zona rossa ad una città di 20mila abitanti perché ci sono uno o due casi fuori dalla clinica San Raffaele dove la Asl e’ subito intervenuta, sarebbe paradossale rispetto a città dove se ne registrano centinaia“