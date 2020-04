CoViD19 Abruzzo: morta a 37 anni

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PESCARA – E’ la vittima più giovane della regione Abruzzo.

Era di origini campane ma residente a Pescara.

Aveva 37 anni ed è deceduta nel nosocomio pescarese con gravi patologie pregresse.

La morte è avvenuta tre giorni fa al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara dove la donna (non era un caso sospetto di Corona Virus) è arrivata in condizioni disperate per un malore improvviso.

Solamente dopo il suo decesso sono state effettuate le analisi del tampone che hanno dato esito positivo.

A quel punto sono stati informati tutti i familiari che sono stati sottoposti ai controlli del caso.

In Abruzzo sono due le vittime per CoViD19 sotto i 40 anni: oltre a quest’ultimo caso (donna di 37 anni) c’è anche un uomo di 38 anni di Tollo.

Tra i 40 e i 50 ce ne sono tre: una donna di 44 anni di Pianella, una donna di 49 anni di Pescara e un uomo di 50 anni di Castiglione Messer Raimondo.