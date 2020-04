CoViD19 Abruzzo: ucciso a 38 anni

By

BISENTI – Lavorava come autotrasportatore per una ditta di Bisenti (zona rossa) in provincia di Teramo Daniel Siriteanu, 38 anni, di origini rumene.

Da diciotto anni risiedeva a Tollo, entroterra teatino.

E’ il più giovane abruzzese ucciso dal maledetto Virus.

Il suo decesso è avvenuto all’Ospedale di Chieti dove era stato ricoverato dopo che da una ventina di giorni aveva cominciato ad avvertire i sintomi del CoViD19.

La vittima non aveva altre patologie.

Angelo Radica, sindaco di Tollo, lo ricorda così:

“Una notizia che non avrei mai voluto dare ma con il cuore triste e spezzato ritengo giusto comunicarlo.

Stamattina (ieri, 6 aprile, ndcs) alle 6,30 circa ci ha lasciato Daniel, un uomo forte, buono e generoso, cittadino tollese modello, marito amorevole e lavoratore impeccabile.

Ciao Daniel, gigante buono”.