CoViD19 Martinsicuro: altri due casi positivi

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

MARTINSICURO – Con un post sulla sua pagina facebook alle ore 08:54 di oggi sabato 11 aprile 2020, il Sindaco della Città Truentina ha annunciato la positività al CoViD19 di altri due concittadini:

“Aggiornamento emergenza coronavirus .

Altri due casi positivi .

Si tratta di persone che erano già in quarantena in quanto in contatto con un familiare positivo .

Situazione sotto controllo .

Il nucleo e ‘ seguito dalla ASL e il comune si è messo a disposizione per ogni necessità .



A più tardi per eventuali aggiornamenti “.

Il Sindaco di Martinsicuro

Dott. Massimo Vagnoni.