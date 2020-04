CoViD19 Martinsicuro: due nuovi casi positivi

Aggiornamento emergenza coronavirus . Due nuovi casi positivi nella nostra Città’ . Attivate tutte le procedura per la sorveglianza attiva e messa in quarantena delle persone che sono state in contatto diretto e continuativo con i soggetti positivi . Non abbassiamo la guardia . Rispettiamo le regole .Usciamo solo per reali necessità e muniti di mascherine e guanti . Buona serata .

Pubblicato da Massimo Vagnoni Sindaco su Lunedì 6 aprile 2020