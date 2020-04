CoViD19 Martinsicuro: la nota del Sindaco

MARTINSICURO – Con una nota sul profilo facebook “Comune di Martinsicuro” (oggi 1° aprile ore 09:43) il primo cittadino truentino ha voluto prendere le distanze dalla nuova Circolare del Viminale di ieri 31 marzo (quella delle “passeggiate con i bimbi”).

Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni:

“Dopo averci ripetuto per settimane che bisognava stare a casa, con questa circolare si da un messaggio sbagliato che rischia di vanificare tutto lo sforzo che stiamo e che state facendo .

So che non è facile, ma teniamo i bambini a casa il più possibile .

Noi adulti facciamo lo stesso .

Siamo sulla strada giusta , non molliamo proprio ora .

Presto torneremo alla normalità .

Buona giornata ”

#iorestoacasa

Il Sindaco di Martinsicuro

Dott. Massimo Vagnoni.

